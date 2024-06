F1 | Alpine, incredible accesso in Q3 per Gasly e Ocon a Barcellona

F1 Alpine GP Spagna – Incredibile doppio accesso in Q3 per Pierre Gasly ed Esteban Ocon nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. A conferma della crescita mostrata nelle ultime gare, la compagine francese è riuscita ad arrivare nella manches conclusiva di quest’oggi con entrambi i piloti, rivelandosi il riferimento per la parte mediana dello schieramento. Segnali incoraggianti che però dovranno essere confermati anche nella gara di domani. Gasly, ricordiamo, ha chiuso la sessione di oggi in settima piazza, mentre Ocon si è classificato in nona posizione.

Gasly sorpreso della settima piazza

​​​​“Oggi è un risultato positivo per la squadra, con entrambe le vetture in Q3 per la prima volta in questa stagione. Ieri durante le prove abbiamo captato dei segnali positivi, ma siamo stati cauti perché non conoscevamo appieno le prestazioni degli altri. Adesso, col settimo posto, abbiamo confermato di essere competitivi e abbiamo chiuso a solo un decimo e mezzo dai primi tre. Abbiamo avuto momenti difficili quest’anno, dai quali abbiamo imparato e continueremo a imparare, ed è altrettanto importante per noi capire perché abbiamo avuto questo aumento di prestazione. La macchina andava bene, ma sappiamo che c’è sempre da migliorare. Domani sarà una gara impegnativa e sembra che le condizioni potrebbero essere nuovamente diverse. Ci siamo messi in un’ottima posizione e adesso vogliamo garantirci un altro buon piazzamento”.

Ocon regala una doppia top dieci ad Alpine

“Abbiamo portato entrambe le vetture in Q3 e per la squadra si tratta di un buon risultato. È qualcosa che non abbiamo visto accadere in questa prima parte di stagione, oltre che totalmente inaspettato, visto che non ci sono state novità tra il Canada e qui. La vettura è competitiva e si è comportata bene fin dal venerdì. Abbiamo disputato una sessione di prove libere 3 impegnativa a causa del caldo, ma alla fine le nuvole sulla pista ci hanno un pò aiutato nella gestione. Dobbiamo analizzare e capire perché siamo veloci qui, in queste condizioni e su questa particolare pista. Speriamo di riuscire a mantenere la posizione domani. Sarebbe importante tenere dietro alcune vetture e ottenere punti per il Costruttori. Sarà una gara lunga e questa pista è particolarmente dura per le gomme, quindi ci sarà anche un po’ di degrado con cui fare i conti”.