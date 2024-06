F1 | Aston Martin, Alonso non supera la Q2 nelle qualifiche del GP di casa

F1 GP Spagna Aston Martin – Clamorosa doppia eliminazione in Q2 per l’Aston Martin nella sessione di qualifiche valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Fernando Alonso, 11° sullo schieramento di partenza, non è riuscito a sfruttare al massimo il potenziale della vettura, aspetto che lo costringerà ad una gara di rimonta. Peggio è andata per Lance Stroll, 14° e mai realmente in lotta per un piazzamento all’interno della top dieci.

Alonso e il commento sulle qualifiche di Barcellona

“Oggi le qualifiche sono state molto combattute e con soli pochi decimi tra le diverse vetture. Eravamo leggermente pessimisti all’inizio della sessione, quindi penso che possiamo essere abbastanza soddisfatti della decima posizione per la gara di domani dopo la penalità di Sergio Perez. Il supporto dei tifosi è stato fantastico e di questo sono molto grato. Anche se ci piacerebbe lottare per qualcosa di più, vedremo cosa possiamo fare domani partendo dalla top ten. Cercheremo di massimizzare la nostra gara per segnare qualche punto”.

Stroll lontano dalla Q3

“Sapevamo che sarebbero state delle qualifiche difficili. La macchina non ha il passo giusto per lottare con i migliori team su questa pista. Siamo rimasti intrappolati nel traffico in Q1, ma abbiamo scelto di partire presto avendo così pista libera. Il nostro ritmo sui long run sembra un più forte rispetto a quello delle qualifiche, quindi vedremo cosa possiamo fare domani”.