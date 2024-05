F1 | Clamoroso al muretto Ferrari: Marcos saluta, nuovo ingegnere di pista per Leclerc

F1 Ferrari – “Tanto tuonò che piovv”, si può riassumere in questo modo la comunicazione della Scuderia Ferrari su Xavi Marcos. Dopo le tante discussioni dell’ultimo anno e mezzo, la Scuderia del Cavallino ha scelto di riposizionare il tecnico spagnolo, togliendo dal muretto e quindi dal ruolo di ingegnere di pista di Charles Leclerc. Già a partire dal prossimo round di Imola, in programma tra una settimana all’Enzo e Dino Ferrari, la sua posizione sarà assunta da Bryan Bozzi, attualmente “Performance Engineer” del mongasco e all’interno della compagine da ben dieci anni. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

“Scuderia Ferrari annuncia che, a partire dal 13 maggio, Xavi Marcos porterà la sua grande esperienza accumulata da ingegnere di pista con il team di Formula 1 nello sviluppo di altri programmi importanti dell’azienda. La Scuderia annuncia anche che Bryan Bozzi, che ha lavorato nel team negli scorsi dieci anni, prenderà il suo posto come ingegnere di pista dal prossimo GP di Imola“.

Scuderia Ferrari HP announces that, as of Monday 13 May, Xavi Marcos will bring his valuable experience gained as a race engineer with the Formula 1 team to the development of other important company programmes. pic.twitter.com/88gXmwSMS1

Organisational update:

Scuderia Ferrari HP announces that Bryan Bozzi, who has worked in the team for ten years, currently as Performance Engineer to Charles Leclerc, will now take on the role of his Race Engineer as from next weekend’s Gran Premio del Made in Italy and… pic.twitter.com/2W4zgjYxFG

