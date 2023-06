F1 | Alpine, grandi aspettative per Ocon e Gasly per il week-end in Austria

F1 GP Austria Alpine – Pierre Gasly ed Esteban Ocon a caccia di punti importanti per il prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Dopo i buoni riscontri ottenuti nelle ultime settimane, grazie ad una serie di novità introdotte sulla A523, il duo francese intende confermarsi nelle zone di vertice della classifica anche a Spielberg, un tracciato sulla carta adatto alle caratteristiche del pacchetto tecnico portato in pista dalla compagine transalpina.

“L’Austria mi piace molto ed è uno dei classici circuiti europei con un’impronta tradizionale, oltre che con una grande atmosfera”, ha affermato Gasly. “Il lay-out è uno dei più corti in calendario, ma è veloce e per certi versi gratificante. Presenta alcune grandi zone di frenata e curve veloci, in particolare il settore 3 con le due rapide a destra. Questo fine settimana abbiamo delle buone opportunità con il formato Sprint. Ci sono due sessioni di qualifica e due gare in cui dobbiamo dovremo lavorare fin dal primo giro. Abbiamo delle questioni in sospeso dopo la delusione di Baku e mi sento pronto. Voglio gareggiare per un buon risultato”.

Qui invece le impressioni di Ocon: “È bello tornare a Spielberg, l’anno scorso ho ottenuto un buon risultato e speriamo di avere un altro buon weekend come quello. Il tracciato presenta alcune sfide interessanti, visto che ci sono curve ad alta, bassa e media velocità, oltre che un paio di allunghi. Inoltre, i significativi cambiamenti di quota aggiungono un’ulteriore sfida alle curve più veloci e rendono alcune frenate davvero complesse. Tuttavia è un tracciato divertente da guidare e speriamo di poter sfruttare la Sprint per raccogliere punti preziosi”.