F1 | Ferrari, Spielberg e Silverstone due banchi di prova importanti per la SF-23 [VIDEO]

F1 Ferrari SF-23 Spielberg Silverstone – Intervenuto a Sky Sport 24 nel tardo pomeriggio di ieri, Carlo Vanzini ha analizzato la situazione della Ferrari in vista del prossimo Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando come i tracciati di Spielberg e Silverstone saranno due banchi di prova importanti per il pacchetto SF-23.

Dopo i passi in avanti compiuti a Montreal, grazie ad una migliore comprensione delle novità introdotte a Barcellona, la Rossa si aspetta nuove e importanti risposte negli appuntamenti europei della stagione, i quali offrianno una livella sull’efficacia del lavoro svolto dai tecnici a Maranello.

Appuntamento alle 13.30 di domani per le prime e uniche libere al Red Bull Ring (il format del week-end, ricordiamo, prevede la Sprint al sabato pomeriggio e la qualifica Shoot-Out al mattino), mentre oggi pomeriggio i piloti affronteranno la classifica conferenza stampa di apertura del fine settimana.