F1 | AlphaTauri, Marko: “De Vries non ha dato ciò che ci aspettavamo”

Nyck de Vries potrebbe avere una data di scadenza. L’olandese, approdato quest’anno in AlphaTauri al posto di Pierre Gasly che si è accasato in Alpine, non è certo di terminare la stagione con la scuderia di faentina a causa della mancanza di risultati. Helmut Marko, discutendo sul futuro di de Vries, a precisa domanda sulla presenza dell’alfiere dell’AlphaTauri all’appuntamento casalingo di Zandvoort non ha dato una risposta certa.

Qualora dovesse saltare, nella lista folta lista dei successori compaiono nomi come Daniel Ricciardo, Liam Lawson, Ayumu Iwasa e Alex Palou.

“Quando sarà la gara a Zandvoort? Posso risponderti non appena arriviamo a Zandvoort – ha dichiarato Marko, intervistato da Viaplay – Stiamo rivedendo la situazione. Non è un segreto che Nyck non abbia dato ciò che ci si aspettava da lui. È uno sport difficile e dobbiamo guardare sempre al futuro. Stiamo valutando la sua prestazione e, se necessario, dobbiamo prendere delle decisioni”.