F1 | AlphaTauri, Ricciardo e Tsunoda promuovono i nuovi aggiornamenti

L’AlphaTauri comincia il suo ultimo weekend sotto la guida di Franz Tost – team principal storico – e probabilmente, stando ai rumors, anche l’ultimo con questo nome. Nonostante i grandi cambiamenti che attendono il team di Faenza, non si smette di lavorare ed anche per l’ultimo appuntamento della stagione la squadra ha portato nuovi aggiornamenti, utili a costruire quella che sarà la vettura 2024. Daniel Ricciardo segna il terzo miglior tempo nella prima sessione di libere, dominata dalla presenza di rookie e test driver. Nella seconda sessione l’australiano scende in dodicesima posizione, ma le sensazioni per il weekend sembrano essere positive.

“Penso sia stata una giornata solida. Fin dalle FP1 ho avvertito i miglioramenti con gli aggiornamenti che abbiamo portato qui e ne abbiamo potuto vedere i benefici. Per le FP2 abbiamo effettuato delle modifiche e cercato di migliorare il pacchetto nel complesso. È stata una sessione con delle interruzioni e così abbiamo dovuto fare dei compromessi con il nostro programma, ma sono sicuro che sia stato lo stesso anche per gli altri. Sono fiducioso – continua Daniel – penso potremo migliorare ancora le performance, non sono troppo preoccupato delle nostre posizioni in FP2. Il passo con le Medium era discretamente buono, penso che se faremo tutto bene avremo una vettura da top ten”.

Più indietro in classifica Yuki Tsunoda, quindicesimo nella seconda sessione. Anche il giapponese non è preoccupato, anzi: l’obiettivo per l’ultima qualifica della stagione è il Q3.

“Nel complesso, quella di oggi è stata una giornata positiva. Abbiamo raccolto tanti dati in merito agli aggiornamenti portati qui e abbiamo imparato tanto. Sento una netta differenza e abbiamo sicuramente fatto un passo in avanti nelle performance. Ci sono ancora un paio di cose da mettere a punto, ma i miglioramenti fatti tra la prima e la seconda sessione sono stati evidenti. Speriamo che questo possa permetterci di lottare per la Q3 domani, penso sia alla nostra portata. Prenderemo questa opportunità e cercheremo di sfruttarla al massimo”.