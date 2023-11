Formula 1 | Alpine, Ocon non è in forma e spera di recuperare per le qualifiche

Giornata interlocutoria anche per l’Alpine. Non c’è obiettivamente molto da dire del venerdì di Abu Dhabi: nella prima sessione hanno girato ben dieci giovani, con Doohan per quanto concerne la squadra transalpina, mentre nella seconda gli incidenti di Sainz e Hulkenberg hanno più che dimezzato il tempo a disposizione in pista per i piloti per trovare le giuste configurazioni in vista di qualifiche e gara. Per questo motivo le Libere 3 di domani saranno fondamentali. Gasly ha chiuso nono, solo quattordicesimo Ocon, ancora non in forma dopo i problemi avuti negli ultimi giorni.

“E’ stata una giornata interessante ma accorciata dalle bandiere rosse nelle Libere 2 – ha detto Gasly. Intanto sono contento che Carlos stia bene, perché è sembrato un grande impatto. Per quanto ci riguarda, i giri fatti sono stati nella norma. Siamo in una buona posizione, credo, sarà importante lavorare stanotte per trovare alcuni miglioramenti in vista delle qualifiche. Sono a mio agio, vedremo cosa riusciremo a fare domani”.

“Non è stato il miglior venerdì dell’anno – ha ammesso Ocon. Mercoledì non sono stato bene e anche oggi nel paddock non mi sentivo in forma. Jack è stato in macchina nella prima sessione e ha testato diversi elementi, ha fatto bene e poi è riuscito a ottenere la pole in Formula 2, gli ho fatto tanti complimenti. Le PL2 sono state bloccate dalle bandiere rosse, quindi abbiamo girato pochissimo. E’ stato fatto di tutto con il programma, ma domani dovremo recuperare. Voglio essere il più pronto possibile per le ultime qualifiche dell’anno, possiamo ancora dire la nostra”.