F1 | Aston Martin, Stroll fiducioso: l’obiettivo è il Q3

Buone sensazioni per Lance Stroll ad Abu Dhabi. Il canadese termina la prima sessione di libere – dedicata ai rookie e ai test driver – con il quinto miglior tempo. Nelle FP2, sessione rappresentativa di quelle che saranno le condizioni di qualifica e gara, Lance scivola in tredicesima posizione, ma non tutto è perduto: il canadese sembra essere abbastanza fiducioso per le qualifiche e la gara.

“Nonostante le due bandiere rosse siamo riusciti a fare delle buone simulazioni. Ho già delle buone sensazioni dalla vettura per domani e sono soddisfatto dei dati raccolti oggi. Le qualifiche sono importanti qui ad Abu Dhabi e l’obiettivo è entrare in Q3. Attendo con ansia la gara, spingeremo al massimo per concludere al meglio la stagione”.