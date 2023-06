F1 | AlphaTauri pronta a cambiare nome già a partire dalla stagione 2024

F1 AlphaTauri – La rivoluzione prevista per il prossimo anno porterà la Scuderia AlphaTauri a gareggiare non solo sotto la guida di nuovi leader, Laurent Mekies e Peter Bayer, ma anche con nuovi sponsor e una denominazione diversa rispetto a quella attuale.

Come dichiarato da Helmut Marko alle colonne del Kleine Zeitung, il management della Red Bull – capitanato dal nuovo capo Oliver Mintzlaff – sta varando un pacchetto di importanti modifiche alla gestione della scuderia faentina, la quale non sta rispettando le attese da due stagioni a questa parte. Cambiamenti importanti, anche dal punto di vista logistico (gran parte dello staff tecnico verrà trasferito nella sede in Gran Bretagna), che sulla carta dovrebbero garantire una squadra dinamica, snella e più simile al “modus operandi” della scuderia madre, ovvero la Red Bull.

“L’anno prossimo la Scuderia AlphaTauri avrà due nuovi leader, Laurent Mekies e Peter Bayer”, ha affermato l’austriaco della Red Bull. “Inoltre ci saranno nuovi sponsor e un nome inedito. La strada intrapresa è chiara, almeno per quanto ci riguarda. Bisogna seguire la Red Bull per quanto consentito da regolamenti. I progetti propri sono la strada sbagliata da percorrere”.

