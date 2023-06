F1 | Vasseur: “Leclerc e Sainz vogliono rimanere e vincere con la Ferrari”

Frederic Vasseur si coccola i propri piloti. Il team principal della Ferrari, che nei mesi scorsi ha preso il posto di Mattia Binotto al vertice della Gestione Sportiva del Cavallino, ha elargito complimenti a Charles Leclerc e a Carlos Sainz. I due alfiere della Rossa hanno i rispettivi contratti in scadenza a fine 2024, ma lo stesso Vasseur ha ammesso che le trattative per prolungarli inizieranno nelle prossime settimane. Al tempo stesso il manager francese ha sottolineato come la squadra non abbia problemi con i propri piloti, ma la grande criticità è rappresentata da altri fattori che devono essere corretti.

“Mancano 18 mesi alla scadenza, inizieremo a parlare durante l’estate – ha dichiarato Vasseur, intervistato dal Corriere della Sera – Vogliono restare e vincere. Ma dobbiamo pensare da squadra e maturare in tutti gli ambiti. Parlare oggi di piloti sarebbe però sbagliato per i passi avanti che dobbiamo fare come squadra. L’ho detto ai responsabili già un paio di settimane fa. La priorità è che i piloti lavorino insieme per sviluppare la macchina”.

Discutendo su Sainz: “Sono soddisfatto di Carlos, è costante e dà riscontri tecnici importanti, ma come tutti ha margini di crescita. Con Charles forma una coppia vincente. Penso addirittura che sia molto sottovalutato”.

Parlando invece di Leclerc ha detto: “Dobbiamo dargli un’auto competitiva. Sa che ogni stagione è cruciale per la sua carriera. Ma ha un obiettivo: diventare campione del mondo. E questo è anche il nostro obiettivo. Dobbiamo far sentire sia lui che Carlos al centro del progetto. Charles è capace di magie in qualifica”. Lui è capace di andare oltre. A volte va oltre il limite, cercando sempre il massimo anche quando la macchina non può darlo. Vuole sempre vincere, quindi può sbagliare come a inizio stagione. Ma ne abbiamo parlato insieme”.