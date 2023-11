F1 | AlphaTauri, inizio in salita per Tsunoda e Ricciardo

Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo promuovono il nuovo circuito di Las Vegas, ma la vettura di Faenza sembra avere ancora delle riserve sui rettilinei dello Strip. I due tori di Faenza non sono riusciti a segnare un giro abbastanza veloce, tanto da restare relegati al fondo della classifica. L’AlphaTauri sfrutta comunque a pieno quella che, di fatto, è l’unica sessione di libere a disposizione, raccogliendo dati fondamentali per settare la vettura in vista delle qualifiche.

“È stato un vero peccato per i fan che le FP1 non siano ripartite, ma la sicurezza viene prima di tutto. Per partire con la seconda sessione c’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine siamo riusciti a guidare per 90 minuti e raccogliere così dati preziosi. L’asfalto è stato piuttosto scivoloso, ma il tracciato in sé mi piace, così come mi piacciono i cordoli sui quali si può essere abbastanza aggressivi e rende le cose più divertenti – ha dichiarato Yuki Tsunoda, diciassettesimo – le nostre performance per adesso non sembrano eccellenti, ma oggi abbiamo raccolto tanti dati e sono sicuro che potremo fare dei passi avanti. Abbiamo un’idea di alcuni limiti e abbiamo già provato a migliorarli, soprattutto sui long run, e la sensazione è già migliore. Lavoreremo insieme e faremo del nostro meglio per tirare fuori il massimo dal nostro pacchetto”.

Giornata difficile anche per Daniel Ricciardo, che si prende il suo tempo per conoscere a fondo i segreti del Las Vegas Strip. L’australiano termina la sessione col diciannovesimo tempo, ma è fiducioso: con le giuste modifiche può puntare al Q3.

“È stata una lunga giornata su una pista con scarsa aderenza. Le FP2 sono iniziate più tardi del previsto, ma queste cose possono accadere a volte. La sessione è stata abbastanza tranquilla e abbiamo imparato tanto. Avendo a che fare con una pista nuova, soprattutto un circuito cittadino, ci è voluto un po’ più di tempo prima che mi sia sentito a mio agio. Bisogna sempre avere un po’ più di margine, perché gli errori possono costare molto caro. Dopo aver apportato delle modifiche per il long run le cose sembrano migliorate e, dopo aver ridimensionato alcuni limiti, non credo che saremo lontani dal ritmo per le qualifiche di domani. Sono sicuro che se riusciremo a mettere tutto insieme, possiamo puntare ad arrivare alla Q3”.