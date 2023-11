F1 | Ocon non ha dubbi: inaccettabile girare senza i tifosi sulle tribune

F1 GP Las Vegas Alpine – Tramite le colonne del sito ufficiale della Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno espresso le proprie valutazioni sulle libere del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando quanto la giornata odierna sia stata “folle e al limite dell’incredibile”.

A causa della problematica legata al tombino nelle libere 1, squadre e piloti hanno affrontato la sessione della sera alle 3 di notte, aspetto che ha costretto gli organizzatori a svuotare le tribune prima del tempo per motivi “logistici”. Qualcosa che Ocon non ha assolutamente gradito, vista la grande attesa che si è registrata nel corso di questi giorni. Da notare che il transalpino, come Carlos Sainz, è stato vittima di un tombino nelle FP1, anche se con conseguenze meno ingenti (Alpine ha riscontrato dei danni solamente al fondo e al telaio).

“È stato bello poter finalmente correre”, ha rivelato Ocon. “Ovviamente mi dispiace per i tifosi. Speriamo di recuperare lo spettacolo e di fare una bella figura per loro domani, perché oggi non hanno visto una macchina correre e questo ovviamente non è accettabile. Sono stato fortunato che la sessione sia stata ritardata perché la mia auto era molto danneggiata nelle PL1. Per fortuna sto bene anch’io, qualche oggetto poteva colpirmi”.

“È stata una notte intensa, con molte emozioni a dir poco: da un lato, è stato molto bello guidare per la prima volta sulle strade di Las Vegas, dall’altro, la fine prematura della prima sessione di prove. Ho subito un grave danno alla mia auto dopo aver urtato un tombino allentato in pista durante i primi giri e, di conseguenza, abbiamo dovuto cambiare il telaio”, ha proseguito. “Un grande merito va al team per aver sistemato tutto in tempi così stretti, giusto in tempo per la seconda sessione, che è stata ritardata. Le PL2 sono state semplici e hanno permesso di provare diverse cose e di familiarizzare con le gomme e le condizioni della pista. Questo tracciato mi piace e dovrebbe rendere emozionanti le qualifiche e la gara“.

Qui invece le impressioni di Gasly: “È stata una notte davvero folle a Las Vegas. Non credo che ci capiterà mai più di guidare una Formula 1 alle 3 del mattino! Innanzitutto, è stato bello guidare il circuito per la prima volta e, devo dire, è uno spettacolo impressionante con tutte le luci e le attrazioni iconiche. E’ stato un peccato perdere tempo nelle PL1, poi era importante sfruttare al massimo i 90 minuti delle PL2 per essere preparati al resto del weekend. Abbiamo imparato molto da quella sessione e ora è importante prendersi il tempo necessario per analizzare i dati e puntare a migliorare la vettura in vista delle qualifiche”.