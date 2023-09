F1 | AlphaTauri, Hugo Boss nuovo title sponsor?

Helmut Marko ha rivelato all’inizio di quest’anno che AlphaTauri è pronta per un cambio di nome ma come si chiamerà il team rimane ancora un segreto. Si è parlato di un coinvolgimento di Hugo Boss all’inizio di agosto, ma la società di moda tedesca non ha ancora commentato alcun accordo di questo tipo.

Secondo quanto riportato da Motorsport-magazin.com, AlphaTauri dovrebbe cambiare nome in “Hugo Boss Bulls Racing” dal prossimo anno. Infatti, mentre il marchio “Boss” è attualmente sull’Aston Martin, la casa di moda di lusso tedesca si sta ritirando completamente dalla Formula E. Il nuovo CEO di Hugo Boss Daniel Grieder ha ammesso: “Hugo Boss sta riallineando i suoi impegni esistenti nello sport e ci concentreremo solo sulla Formula 1 in futuro”.