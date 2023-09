F1 | Mick Schumacher: si chiude un’altra porta per il 2024

Mick Schumacher vuole un posto sulla griglia di partenza della prossima stagione. Il tedesco è in contatto ogni giorno con Toto Wolff ma al momento pare che non ci siano opzioni promettenti. Per quanto riguarda il 2024, ci sono solo tre team che hanno un posto a disposizione per la prossima stagione. AlphaTauri punta sui giovani del programma junior Red Bull e pare che Alfa Romeo stia decidendo se rinnovare il contratto a Guanyu Zhou o puntare su Theo Pourchaire. L’unica alternativa sarebbe la Williams: confermato Alex Albon, il posto di Logan Sargeant è in bilico ma il capo del team James Vowles sostiene che l’americano deve solamente migliorare le prestazioni per confermare il sedile.

Wolff, ha ammesso che il tedesco non ha alternative: o decide di restare un altro anno in Mercedes come pilota di riserva oppure deve puntare ad un Piano B. In merito a questo, Timo Glock ritiene che Schumacher dovrebbe seriamente prendere in considerazione di lasciare la Formula 1.

“E’ una situazione difficile al momento -ha dichiarato l’ex pilota di F1 a Sky Deutschland- certo, c’è ancora la possibilità di passare alla Williams, ma se la guardi realisticamente, sarà difficile. In generale, deve continuare a motivarsi e mantenersi in forma, perché uno dei piloti può sempre infortunarsi. Poi deve approfittare della sua occasione e sperare che una porta possa aprirsi nel 2025. Se non ci sono opportunità in Formula 1, forse dovrebbe competere in un altro campionato”.