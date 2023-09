F1 | Red Bull, Marko risponde a Wolff: Wikipedia è uno dei siti più letti

La vittoria nel Gran Premio d’Italia ha permesso a Max Verstappen di conquistare il decimo trionfo consecutivo in stagione, scrivendo così un nuovo record nella storia della Formula 1: mai prima dell’olandese era stato raggiunto un simile filotto di successi. Una supremazia, quella mostrata dalla Red Bull e più precisamente dal due volte campione del mondo, che ha portato i rivali della scuderia di Milton Keynes ad esternare delle vere e proprie provocazioni.

Come accaduto a Toto Wolff, con il team principal della Stella che commentando il fresco record di Verstappen ha dichiarato : “Roba da Wikipedia che nessuno legge”. A distanza di poche ore dalla dichiarazione del manager austriaco, non si è fatta attendere la risposta di Helmut Marko.

“Wikipedia è uno dei siti più letti, forse qualcuno può dirlo a Wolff – ha dichiarato Marko, intervistato da Servus TV – Questa decima vittoria consecutiva significa molto per Verstappen. Con ogni record arriva una motivazione ancora maggiore, e questo rende anche la squadra più forte. Quindi non è insignificante. Siamo felici di ottenere questi record”.

Marko, continuando a parlare della Mercedes, ha aggiunto: “Guardiamo alla nostra squadra per ottenere le migliori prestazioni. Pensiamo a noi senza inventare alcun tipo di storie come invece fanno loro. Non ci preoccupiamo della Mercedes finché non rappresentano un rivale”.