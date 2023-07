F1 | AlphaTauri chiude la porta a Mick Schumacher

Il team principal del team di Faenza, Franz Tost (che lascerà il suo incarico a fine stagione, ndr) ha ammesso di aver insistito per avere in squadra Mick Schumacher dopo il licenziamento dalla Haas.

“Ho difeso Mick -ha dichiarato l’austriaco a sport.de- aveva esperienza in Formula 1 ed era ancora giovane. Questo non è stato il caso di Nyck de Vries ma non c’era nessun altro in quel momento”.

L’olandese è stato sostituito da Daniel Ricciardo e Tost ammette che per qualche tempo, non ci sarà spazio nella famiglia Red Bull per Schumacher.

“Siamo occupati. Abbiamo alcuni giovani piloti in arrivo, alcuni talenti del pool di piloti Red Bull. Ricorreremo sicuramente su di loro”.

Tuttavia, pensa che il tedesco sia in “buone mani” con Mercedes e Toto Wolff.

“Wolff è ben collegato. Penso che farà di tutto per assicurarsi che Mick ottenga un posto prima o poi. Non importa in quale squadra, se si presenta l’opportunità, deve coglierla. Non avrà l’occasione di scegliere a lungo”.