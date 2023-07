F1 | McLaren, Piastri vuole stupire a Spa-Francorchamps

Oscar Piastri ha sfiorato il podio nelle ultime due gare. Il pilota della McLaren, quarto per un soffio a Silverstone, ha danneggiato la sua vettura nella lotta con Perez a Budapest, dovendosi accontentare del quinto posto finale. La MCL60 ha fatto dei passi da gigante nelle ultime settimane, e il giovane australiano ha dimostrato già in alcune circostanze di saperci stare là davanti, avendolo fatto vedere tra l’altro nelle categorie junior brillantemente vinte negli anni passate. Per la prima volta affronterà lo splendido scenario delle Ardenne, nella magnifica Spa-Francorchamps a bordo di una vettura di Formula 1.

“E’ sempre bellissimo correre in Belgio nel tracciato di Spa – ha dichiarato Piastri. Stiamo parlando di una pista davvero fantastica, e sono pronto a godermi il weekend con il format della Sprint Race. La vettura si è comportata molto bene nelle ultime due gare, il che è positivo, ma in questo fine settimana avremo tante cose da imparare. Negli ultimi giorni sono tornato al simulatore in fabbrica per assicurarmi di analizzare tutti i dati raccolti e prepararmi al meglio per il prossimo appuntamento. Speriamo di avere un altro bel weekend prima della pausa estiva”.