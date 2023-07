F1 | La rivoluzione di Vasseur: in arrivo 40 dipendenti

Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera”, la Ferrari sta pianificando di portare ben quaranta nuovi membri a Maranello. La fonte riporta inoltre che pare sia già stato ingaggiato Loic Serra, ingegnere delle prestazioni Mercedes.

“Oggi la nostra unica priorità è lo sviluppo della vettura”, ha dichiarato team principal Frederic Vasseur.

“La SF23 è un’eredità degli ultimi dieci anni. Capisco che la mentalità della squadra non può cambiare in sei mesi. Un team di Formula 1 è come una grande nave: cambiare rotta richiede tempo”.

Dopo tante parole, è il momento di fare i fatti:

“Il successo è il risultato del lavoro, non della storia. Il nome Ferrari non basta per vincere. Ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Come altre due o tre squadre, abbiamo grandi risorse che dobbiamo utilizzare”.

Per quanto riguarda i piloti, Vasseur ha ribadito che al momento la Ferrari ha problemi più grandi rispetto alla line-up del 2025:

“Terremo colloqui su possibili estensioni di contratto solo verso la fine di questa stagione”.