F1 | Williams, Albon: “Abbiamo provato un run che non ha funzionato”

Qualifica soddisfacente per il team Williams nel Gran Premio del Canada con Alex Albon e Logan Sargeant che scatteranno dalla decima e della tredicesima posizione. I piloti sperano che la pioggia prevista durante la gara possa giocare a loro favore.

Alex Albon: “Un sabato frustrante. Abbiamo fatto una piccola modifica al set-up prima delle qualifiche e la macchina si è comportata bene fin dall’inizio. Abbiamo avuto un buon ritmo in Q1 e Q2, ma abbiamo provato un piano di run diverso in Q3 che non ha funzionato per noi. Lo scroscio di pioggia tra una sessione e l’altra ha abbassato la temperatura della pista e abbiamo faticato a scaldare le gomme, compromettendo il nostro ultimo tentativo in Q3.

La gara sarà impegnativo con due Ferrari dietro, ma allo stesso modo penso che abbiamo una gara davanti a noi con le Aston Martin e le RB. Nel complesso, è positivo avere due apparizioni in Q3 di fila e penso che la pioggia creerà delle buone opportunità per noi”

Logan Sargeant: “È un po’ frustrante perché sono stato bloccato nel mio giro migliore. In realtà ho guadagnato un decimo e mezzo su me stesso. Se avessi avuto quel tempo, sarei arrivato direttamente in Q3. Nonostante questo, è stato un altro fine settimana solido, considerando le condizioni e il modo in cui ci siamo adattati. Il nostro passo in macchina è un po’ migliore qui, il che ci eleva come squadra. Sento di aver guidato bene con il pacchetto che ho al momento. Siamo in una posizione in cui possiamo sicuramente lottare in gara. Sono sicuro che sarà una giornata complicata con le condizioni che cambieranno durante la gara. Finora ci siamo riusciti bene e cercheremo di continuare a fare lo stesso”