F1 | Alonso perde un pezzo e provoca una bandiera rossa nelle libere 1 di Barcellona [VIDEO]

F1 GP Spagna Alonso – Inconveniente per Fernando Alonso nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Lo spagnolo, durante uno dei vari tentativi di attacco al tempo, ha perso un pezzo dalla carrozzeria in uscita da curva 9, aspetto che ha costretto il Direttore di Gara ad esporre la bandiera rossa per la rimozione di quest’ultimo. L’intoppo, ovviamente, ha portato l’iberico a perdere tempo prezioso all’interno della pit lane. Appuntamento alle 17.00 di questa sera per la seconda e ultima sessione di attività di questa prima giornata sul tracciato del Montmelò a Barcellona.