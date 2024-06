F1 | Ferrari, l’analisi del nuovo pacchetto evolutivo sulla SF-24 [VIDEO]

F1 Ferrari GP Spagna – Poco prima della sessione di libere inaugurale del prossimo Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato nel novità tecniche presentate dalla Ferrari sul tracciato del Montmelò, evidenziando come lo staff diretto da Enrico Cardile si sia focalizzato sulla zona del fondo e dei sidepods con l’obiettivo di garantire ai piloti un’ulteriore step prestazionale dopo quello messo in “cassaforte” ad Imola.

Novità che Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno provato in mattinata, tramite delle prove comparative, e che la Scuderia continuerà ad analizzare nei 60 minuti di lavoro che andranno in scena questo pomeriggio. Appuntamento alle 17.00, sempre in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTv, per la seconda sessione di attività in programma sul circuito del Montmelò, a Barcellona.