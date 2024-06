F1 | GP Spagna, nuova power unit per Sainz e Verstappen

Come di consueto nel venerdì di prove libere, la FIA rende nota dei cambi di power unit per il weekend che ci apprestiamo a vivere. La Ferrari ha sostituito l’intera unità di Carlos Sainz, per lui sarà la terza di questa stagione. Stessa cosa anche per quanto riguarda Max Verstappen, solo che il tre volte campione del mondo olandese è alla quarta, e quindi, se sulla sua Red Bull dovessero sbloccare qualche nuovo elemento da qua a fine stagione, per lui scatterà la penalità. Dopo i problemi avuti a Montreal, Charles Leclerc ha sostituito soltanto l’MGU-H, evidentemente la fonte del guaio che ha condizionato in negativo il fine settimana del monegasco in Canada. Anche per quanto riguarda questo pezzo siamo al quarto elemento, quindi al limite.



