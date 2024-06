F1 | Ferrari con problemi al motore, Leclerc: “Abbiamo trovato una soluzione”

La prima parte di stagione della Ferrari, pur essendo abbastanza positiva, con due vittorie e un complessivo di nove podi conquistati in altrettante gare, sottolinea come nella Scuderia non sia stata del tutto risolta la questione affidabilità evidenziata anche lo scorso anno. Sulle vetture di Leclerc e Sainz diversi sono stati i cambi di componenti sulla power unit, specialmente a Imola e Monaco, mentre in Canada un guaio all’unità di Charles ha fatto crollare le prestazioni della SF-24 a Montreal. A Maranello hanno lavorato duramente per capire i problemi e risolverli, e lo stesso pilota monegasco sembra molto ottimista in tal senso prima del Gran Premio di Spagna.

“Abbiamo trovato una soluzione – ammette Leclerc. Non entrerò nei dettagli di quale fosse il problema, ma perdevamo tanto tempo sui rettilinei in Canada, e questo ci ha costretti a ritirare la vettura. Era un problema difficile da interpretare finché non abbiamo capito cosa stesse andando storto e l’abbiamo risolto. Ci siamo concentrati negli ultimi giorni sul guasto, la mancanza di prestazioni del sabato sono causate dal motore, ma credo che non abbiamo gestito le cose come avremmo dovuto”.

“Probabilmente la vettura aveva più performance, quindi sono fiducioso e credo che torneremo al nostro livello qui a Barcellona. Non siamo preoccupati: naturalmente ci sono stati parecchi dubbi con il motore ultimamente e stiamo valutando tutto, ma per ora non ci sono preoccupazioni. Stiamo alternando le componenti che abbiamo a disposizione, poi dopo questa gara vedremo, sarà importante valutare il tutto”.