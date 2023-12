F1 | Alonso entusiasta della Aston Martin

Otto podi e il quarto posto in classifica finale sono il biglietto da visita di Fernando Alonso per il 2024. Il pilota spagnolo sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza con la Aston Martin, squadra con cui a 42 anni ha vissuto quella che è stata la sua migliore stagione in F1 da dieci anni a questa parte.

Nonostante la stanchezza e una carriera lunghissima sulle spalle, Alonso ha affermato di essersi tornato a divertire e di essere molto felice di continuare a correre in Formula 1. Merito anche del clima instauratosi all’interno della sua quarta scuderia in F1 in due decenni di carriera (Renault, McLaren, Ferrari le altre con cui ha corso anche a più riprese). La Aston Martin ha un progetto ambizioso e nuove strutture all’avanguardia, e l’energia positiva si riflette automaticamente anche sui piloti.

“Per correre così a lungo in F1 ho sacrificato tanto della mia vita privata, ma non ho rimpianti – le parole di Fernando Alonso a racingnews365.com -. Amo molto la famiglia, ho sempre pensato che ne avrei avuta una con figli, eppure sono qui a 42 anni a non averne e correre ancora. Però amo guidare e correre in F1 e quando mi guardo allo specchio sono felice di dove sono. Nell’ultima stagione mi sono divertito più che mai e sono tornato a guidare con spirito diverso, con l’esperienza ho anche imparato a gestire i momenti difficili e come spendere al meglio le energie. Molto del merito è anche della scuderia; è un team con tanta voglia di migliorare, giovane, con strutture nuove, ambizioso. C’è un bello spirito di squadra e il morale è ottimo. In Aston si sente una energia positiva”.