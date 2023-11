F1 | Alonso: con il DRS hai più possibilità di cercare il sorpasso

Tra le emozioni più importanti, se non la più importante, che ha regalato la gara di Interlagos figura la battaglia tra Fernando Alonso e Sergio Perez per il gradino più basso del podio. Una lotta che ha visto prevalere al fotofinish lo spagnolo che, sulla linea del traguardo, ha preceduto il messicano della Red Bull per pochissimi millesimi. Alonso, nonostante Perez potesse contare sull’utilizzo del DRS nell’ultimo tratto, è riuscito a difendersi brillantemente riportando così l’Aston Martin in top 3 dopo diversi mesi.

La difesa di Alonso, che nell’ultimo giro della gara aveva recuperato la posizione con un deciso sorpasso alla staccata di curva 4 sfruttando l’apertura dell’ala mobile, ha riportato alla mente quella che vide protagonista sempre lo spagnolo nel 2005 ad Imola contro Michael Schumacher. Fernando, discutendo su queste due episodi, ha sottolineato come l’ausilio del DRS sia uno strumento molto importante che può giocare a favore o a sfavore di un pilota a seconda dei casi. Nello specifico ha poi ammesso come le difese pre DRS erano più semplici.

“Nel 2005 era più semplice perché non c’era il DRS – ha dichiarato Alonso, discutendo con i giornalisti al termine della gara di Interlagos – Quindi probabilmente è stato più facile. Ora con il DRS sembra un po’ diverso e anche tu devi giostrare le situazioni in modo un po’ diverso. E anche la gestione delle gomme è molto diversa rispetto a quella di allora, dove magari si poteva spingere la gomma fino in fondo”.

Il due volte campione del mondo, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Se nel 2005 perdi la posizione non la recuperi, qui ho avuto un’altra possibilità. È stato introdotto per offrire uno spettacolo migliore e oggi ne è un buon esempio perché vieni sorpassato a due giri dalla fine e poi hai un’altra possibilità, soprattutto qui in Brasile. Abbiamo visto anche ieri (sabato, ndr) che quando avviene un sorpasso a curva 1 c’è possibilità, una possibilità importante, che a curva 4 qualcuno possa riprendersi la posizione”.

L’alfiere dell’Aston Martin ha poi completato: “Ecco perché nelle gare di Interlagos assistiamo sempre a delle belle battaglie. È stato un fine settimana spettacolare, come sempre qui in Brasile. A volte è il meteo a offrire questo grande spettacolo e penso che questo fine settimana, senza pioggia, abbiamo visto gare incredibili. Quindi c’è qualcosa in questa pista che offre sempre un’opportunità perfetta per la Formula 1 di brillare ed è stato bello”.