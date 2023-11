F1 | Difficoltà Ferrari, Ralf Schumacher invita alla pazienza

Quella andata in scena in Brasile, dove nello scorso weekend la Formula 1 ha corso a Interlagos, è stata una lotta al “ribasso” per quel che riguarda il secondo posto nel Mondiale costruttori. Mercedes e Ferrari hanno infatti concluso la corsa di San Paolo con una sola vettura a testa, la SF-23 di Carlos Sainz e la W14 di Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc e George Russell sono stati traditi da problemi di affidabilità (al momento il problema che ha causato il ritiro della SF-23 numero 16 non è stato ancora ufficialmente rivelato, ndr) che addirittura hanno costretto il monegasco ad alzare bandiera bianca nel giro di ricognizione.

Ora, a due gare dalla conclusione della stagione (La Vegas e Abu Dhabi), la Mercedes può vantare 20 punti di vantaggio. Discutendo della battaglia per la piazza d’onore alle spalle della Red Bull, Ralf Schumacher ha sottolineato come entrambe le squadre abbiano avuto un difficile weekend. Inoltre il tedesco, parlando della Ferrari, ha ammesso come ci voglia pazienza per tornare al vertice prendendo come esempio il caso di suo fratello Michael che ha dovuto attendere una monoposto competitiva e una squadra di rilievo prima di iniziare a vincere.

“La debolezza della Mercedes è stata in realtà l’occasione della Ferrari nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori – ha scritto Schumacher nell’approfondimento post GP del Brasile sul sito di Sky Germany – Ma neanche la Ferrari ha avuto un buon fine settimana”.

Il tedesco, completando il proprio pensiero sulla Rossa, ha aggiunto: “La Ferrari è sempre stata una bambina un po’ problematica. Fred Vasseur non può mettere sottosopra l’intera squadra in sei o sette mesi. Ci sono voluti alcuni anni anche per Michael, Ross Brawn e Jean Todt. Alla Ferrari ci vuole pazienza”.