F1 | Ferrari, Leclerc indica la carenza principale della SF-23 per la lotta con Mercedes nel Costruttori

Il Gran Premio del Brasile è finito ancora prima di iniziare per Charles Leclerc, con il monegasco che ha dovuto ritirarsi per un problema accusato sulla sua SF-23 numero 16 nel giro di ricognizione. Un appuntamento drammatico, sportivamente parlando, quello di Interlgos per Leclerc che ancora una volta è stato costretto ad alzare bandiera bianca per colpe non imputabili ai suoi errori.

La gara di Interlagos non ha di certo sorriso alla Ferrari ma neanche alla Mercedes che, come accaduto alla squadra di Maranello, ha subito il ritiro con una monoposto – quella di George Russell – per problematiche relative all’affidabilità.

Dunque, a due gare dalla conclusione della stagione, la lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori tra Mercedes e Ferrari è più che mai aperta con la scuderia della Stella che può vantare 20 punti di vantaggio su quella del Cavallino. Proprio sulla sfida tra Mercedes e Ferrari si è soffermato Leclerc, con l’alfiere della Ferrari che ha sottolineato come il principale tallone d’Achille della SF-23 resti il passo gara. Una criticità che dovrà essere migliorata in questo finale di campionato per poter realmente impensierire fino alla fine la Mercedes.

“Il ritmo di gara è ciò che ci manca di più, ma certamente ci mancano anche 20 punti dalla Mercedes. Nel breve periodo ci dobbiamo concentrare su questo – ha dichiarato Leclerc, citato da RacingNews365 – Da Zandvoort abbiamo fatto grandi passi avanti nella comprensione della nostra vettura, nei concetti che abbiamo e nelle direzioni che abbiamo preso. la prima parte di stagione è stata in gran parte dedicata alla sperimentazione di quali fossero le migliori direzioni da prendere per il futuro. Abbiamo impostato un po’ di cose e abbiamo capito quale è la direzione in cui spingere”.

Il monegasco, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Questo mi dà la fiducia che potremo colmare il divario in futuro, di quanto vicino è una domanda difficile a cui dare risposta. La Ferrari vuole tornare al top. Ci sono tanti altri punti da recuperare per essere la prima squadra, soprattutto contro una Red Bull che in questo momento è fortissima. Questo è l’obiettivo a medio e lungo termine, ecco perché stiamo facendo tutti gli sforzi per tornare al livello di prestazioni che abbiamo visto all’inizio dello scorso anno dove lottavamo per vittorie e per il campionato”.