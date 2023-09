F1 | Alonso: Aston Martin ambiziosa, mi ha voluto fortemente

Tra i colpi più importanti che hanno caratterizzato il precedente mercato piloti figura il passaggio di Fernando Alonso dall’Alpine all’Aston Martin. Discutendo della scelta effettuata oramai un anno fa, e delle modalità con cui si è sviluppata, lo spagnolo ha sottolineato come la proposta della scuderia di Lawrence Stroll fosse molto più allettante e serie rispetto a quella del team francese. Una decisione che, ad oggi, vedendo i risultati maturati in pista, ha sorriso al due volte campione del mondo che si ritrova terzo nel Mondiale piloti con sei punti di vantaggio su Lewis Hamilton.

“In primis Sebastian Vettel aveva annunciato il ritiro dalle corse, in secundis eravamo in trattativa con l’Alpine ma non eravamo mai arrivati alla finalizzazione – ha dichiarato Alonso a El Larguero, programma in onda su Cadena Ser – I termini erano stati concordati, ma non arrivavano i documenti: in questo ho notato una mancanza di professionalità da parte loro. Mentre con l’Aston Martin avevo tutto sul tavolo già al sabato. Era allettante il desiderio di avermi tra le loro fila. È stato rischioso, ma è andata bene. Nell’Aston Martin ho visto più ambizione”.

Alonso poi, continuando a discutere dell’Aston Martin, ma in ottica futura, ha detto: “Se per il 2024 facessimo un grande salto, simile a quello di quest’anno, faremmo qualcosa di incredibile. Me lo auguro. La vittoria numero 33? Potrei appendere il casco al chiodo senza riuscirci, ogni qualvolta che faccio colazione penso a lottare per vincere il titolo. Se continuo ad essere qui, sacrificando la mia vita per questa categoria e per questa passione, lo faccio perché credo nel team e nelle chance di vittoria”.