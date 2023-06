F1 | Alonso 2° nel GP del Canada: “Sono stati 70 giri di qualifica”

Secondo posto per Fernando Alonso nel Gran Premio del Canada. Archiviato il difficile appuntamento del Montmelò, il due volte campione del mondo in forza all’Aston Martin è tornato sul podio avendo la meglio sulla Mercedes di Lewis Hamilton dopo una partenza non certo esaltante. Lo spagnolo ha sottolineato la consistente prova dell’AMR23 che gli ha permesso di guadagnare punti importanti nei confronti di Sergio Perez, giunto sesto a traguardo.

“Speravamo di dare più filo da torcere alle Red Bull, però abbiamo perso la posizione in partenza con Lewis – ha dichiarato Alonso, intervistato al termine della gara – Poi è stata una battaglia con la Mercedes, abbiamo spinto per tutta la gara e non ho avuto un giro in cui ho potuto rilassarmi. È stata una battaglia fantastica. È stato bellissimo poter vedere tre pluri campione del mondo attaccare, con Lewis è stata una bella lotta. All’inizio avevo un po’ di passo in più io, alla fine lui. È stata dura, una gara molto impegnativa. Sono stati 70 giri di qualifica”.

Parlando del lift and coast chiesto dalla squadra, Alonso ha detto: “La macchina sembrava andare bene. Speriamo di avere più passo, in modo tale da mettere maggiore pressione a Max la prossima volta”.