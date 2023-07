F1 | Alfa Romeo, Zhou: “Voltiamo pagina dopo l’Austria”

Silverstone per voltare pagine e dimenticare il brutto GP di Austria, teatro di una prova opaca per l’Alfa Romeo Sauber, apparsa lontana parente della monoposto vivace ammirata in Spagna e Canada. Sul circuito inglese la scuderia di Hinwill porterà ulteriori aggiornamenti, con Guanyu Zhou che si è detto fiducioso del potenziale della monoposto elvetica e pronto a lottare per la top ten.

“Dobbiamo lasciarci il fine settimana dell’Austria alle spalle – le parole di Zhou – Porteremo alcune novità sull’auto che dovrebbero farci fare un ulteriore passo avanti, non vedo l’ora di tornare in pista e vedere il potenziale della vettura. Il nostro obiettivo è ritrovare il ritmo che ci è mancato a Spielberg. Può capitare di avere GP più complicati, tutt’è restare concentrati e lavorare per tornare in top ten. Il mio incidente dell’anno scorso a Silverstone è un capitolo chiuso. Per me questa è una seconda gara di casa, avendo vissuto a lungo in Inghilterra”.