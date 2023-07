F1 | Alfa Romeo, Bottas confida nel pacchetto di aggiornamenti

L’Alfa Romeo Sauber in Austria è sembrata oltremodo ferma, con la stessa squadra che si aspettava di essere molto più competitiva. Valtteri Bottas dopo la brillante prestazione in Canada non ha potuto fare molto, restando nell’anonimato del gruppo, una delusione che il pilota finlandese desidera riscattare a Silverstone, confidando molto nel pacchetto di aggiornamenti previsti per la C43. L’obiettivo è fare un ulteriore passo avanti e tornare a lottare per la zona punti, come successo in Spagna e a Montreal. In classifica Costruttori l’Alfa Romeo è attualmente ottava con nove punti, superata in Austria dalla Haas che la precede a quota undici.

“Ci aspettavamo molto di più dalla gara in Austria, anche perché venivamo da due gare molto buone – le parole di Valtteri Bottas alla vigilia del GP di Gran Bretagna -. Per la squadra è stata piuttosto dura, abbiamo lottato con la monoposto in tutte le sessioni. Adesso non vedo l’ora di correre a Silverstone, un circuito classico, senza tempo, porteremo un nuovo pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe aiutarci a ritrovare smalto. Sappiamo bene in quali aree dobbiamo migliorare e tutta la squadra è impegnata al massimo. Sarà importante sfruttare i nuovi pezzi sin dalle prove libere, per guadagnare tempo e portarci avanti”.