F1 | Sargeant analizza la sua stagione: “Difficile ma sento che sto per arrivare”

Il rookie della Williams, Logan Sargeant, ha ammesso che la strada per arrivare a risultati importanti è ancora lunga ma è comunque soddisfatto dei progressi fatti finora e ha lodato il suo compagno di squadra, Alex Albon. Nel paddock però, hanno iniziato a girare voci sulla volontà di Toto Wolff di sostituire l’americano con il pilota di riserva della Mercedes, Mick Schumacher, dalla prossima stagione. Il motivo è la mancanza di risultati.

“Penso che avere un compagno di squadra del calibro di Alex Albon sia molto importante per me come rookie -ha dichiarato Sargeant a l’Equipe- lui è un vero riferimento per me. È un grande pilota dal quale imparare e, onestamente, al di fuori delle corse, andiamo molto d’accordo e ci facciamo delle belle risate insieme. Ma onestamente, penso che sia uno dei migliori piloti sulla griglia quest’anno. La vedo come una cosa davvero buona avere lui come punto di riferimento”.

Ma Sargeant ha ammesso che i primi nove Gran Premi della sua carriera in Formula 1 sono stati qualcosa di più del semplice tentativo di eguagliare Albon sulla vettura gemella.

“È estremamente difficile, come potete immaginare, affrontare 19 dei migliori piloti del mondo. E così tirato tra l’ottavo e il ventesimo posto. Se fai un errore, potrebbe fare una grande differenza tra la Top 10 e l’ultimo posto. Quindi questa è la sfida più grande: assicurarti di essere al meglio ogni giorno. Ma sento che sto per arrivare. Mi sento sempre più a mio agio, l’obiettivo è quello di arrivare a un punto in cui posso estrarre tutto ciò che posso dalla macchina durante il weekend”.

A differenza della gara precedente, dove Albon era l’unico pilota Williams con l’ultimo pacchetto di aggiornamento, Sargeant in Austria aveva tutti gli aggiornamenti. Le sessioni di qualifica non sono state competitive per l’americano ma in gara è arrivato a solo due posizioni da Albon.

“L’Austria è stato un buon fine settimana per me in generale ma non sono riuscito a prendere velocità in qualifica. Domenica è andata bene, perché è stata più una rappresentazione di quello che è stato il nostro ritmo durante tutto il fine settimana.

Nel complesso è stata una buona gara, un buon passo avanti. Sento che è stato l’inizio di qualcosa di buono, quindi cercheremo di ripartire da qui per Silverstone”.