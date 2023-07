F1 | Alfa Romeo, le sensazioni di Zhou alla vigilia dell’Ungheria

L’Alfa Romeo Sauber sta lentamente scivolando in classifica, dove è attualmente nona davanti soltanto all’AlphaTauri, mentre Williams e Haas sembrano averla superata in performance. Ciononostante Hinwill non demorde, con la convinzione di poter risalire la china, complici anche gli sviluppi alla C43.

Guanyu Zhou, dopo due gare difficili, spera che il doppio round Budapest-Spa possa rappresentare un’occasione di riscatto per il team elvetico. A partire dal GP di Ungheria.

“Due gare consecutive rappresentano per noi una grande opportunità, sono pronto a tornare in pista – le parole di Zhou alla vigilia dell’Ungheria –. Spielberg e Silverstone sono stati due GP molto difficili, ma tutti noi abbiamo lavorato al massimo per limare i nostri punti deboli. I nostri rivali hanno fatto passi avanti, ma siamo convinti di poterli raggiungere e lottare alla pari con loro a Budapest. Vogliamo lavorare al meglio sui particolari, con l’obiettivo di tornare in zona punti”.