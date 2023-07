F1 | McLaren in Ungheria per confermare i passi in avanti con la MCL60

F1 GP Ungheria McLaren – Dopo il secondo e quarto posto ottenuto a Silverstone, Lando Norris ed Oscar Piastri proveranno a confermarsi anche nel prossimo Gran Premio d’Ungheria, 12° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie all’ultimo pacchetto di novità montato sulla MCL60, i due portacolori della scuderia inglese proveranno a battagliare per le posizioni di vertice anche all’Hungaroring, così da garantirsi punti importanti nel confronto con Alpine per il quinto posto nel mondiale Costruttori.

“Salire sul podio a Silverstone è stata una bella sensazione”, ha rivelato il pilota inglese. “È fantastico essere riusciti ad ottenere un risultato di tale portata e continueremo a lavorare sodo per il resto della stagione, per migliorare le nostre prestazioni. La scorsa settimana sono tornato in sede a Woking a lavorare con i miei ingegneri per prepararmi all’Ungheria. Non vedo l’ora di tornare in macchina e vedere cosa possiamo fare. L’Hungaroring è una pista impegnativa, ma divertente”.

“Sono molto soddisfatto della nostra prestazione al GP di Gran Bretagna”, ha invece affermato l’australiano. “L’aggiornamento ha funzionato e abbiamo ottenuto molti dati su cui lavorare per la prossima gara. La scorsa settimana sono tornato a prepararmi con il simulatore facendo tesoro di quanto appreso per continuare a migliorare. Non vedo l’ora di tornare all’Hungaroring. Può essere un circuito difficile in alcuni punti, ma ci piace la sfida. Sono entusiasta di affrontare questo doppio appuntamento prima della pausa estiva e spero di andare bene a Budapest”.