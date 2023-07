Formula 1 | McLaren, Hungaroring banco di prova importante per la MCL60 2.0

Formula 1 GP Ungheria McLaren – Tramite le colonne del sito ufficiale della McLaren, Andrea Stella ha raccontato le aspettative della squadra per il prossimo Gran Premio d’Ungheria, 12° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come la squadra proverà a confermarsi anche in un tracciato diametralmente opposto rispetto a quello di Siverstone. Un banco di prova importante, atteso dopo il gran lavoro delle ultime settimane, che offrirà delle risposte in merito al proseguo di questa stagione.

“Dopo il grande risultato nel Gran Premio di Gran Bretagna ora ci dirigiamo in Ungheria, dove cercheremo di continuare il nostro percorso di estrazione del potenziale della MCL60. Il circuito di Budapest è molto diverso rispetto a Silverstone ed è caratterizzato da curve a bassa velocità. Rappresenterà una nuova sfida per la MCL60, ora aggiornata. Rimaniamo con i piedi per terra, ma speriamo in un altro weekend competitivo per dare seguito a quanto messo in mostra in Austria e in Gran Bretagna”.