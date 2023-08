F1 | Alfa Romeo, la bella gara di Zhou si infrange contro le barriere

Anche per l’Alfa Romeo Sauber la gara di Zandvoort non è stata positiva. Zhou è stato bravissimo dopo la partenza a entrare subito ai box per montare le gomme intermedie, rimanendo nelle prime posizioni per diverso tempo, poi la pista si è asciugata e ha deciso di indossare la mescola gialla, quindi quella media, mentre tutti gli altri hanno preferito tornare sulle soft. Decisione che di fatto gli è costata parecchie posizioni prima dell’incidente in curva 1 al nuovo arrivo della pioggia: macchina violentemente contro le barriere ma fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota cinese. Male Bottas, quattordicesimo dopo una domenica pressoché anonima e senza ritmo.

“Contento di vedere Zhou integro dopo l’incidente – ha detto Bottas. Ogni gara caotica dà un’opportunità, e oggi non l’abbiamo sfruttata al meglio: la partenza è stata ottima, ho recuperato diverse posizioni, ma quando è arrivata la pioggia sono rimasto in pista, era difficile in quelle condizioni. L’aderenza era scarsa e la visibilità limitata, ma non avevo alla fine il ritmo per andare a punti, specialmente in circostanze regolari. Dobbiamo capire cosa sia successo e migliorare, so che tutti stanno lavorando duramente per questo. Adesso tocca a Monza, pista completamente diversa dove potremo fare meglio”.

“Non è mai bello finire contro le barriere – ha dichiarato Zhou. Non mi sono fatto nulla, ma sono deluso perché fino a quel momento stavo facendo una bella gara. L’acquazzone è stato improvviso ed è stato un momento difficile per me, non stavo spingendo, ma appena ho toccato i freni la macchina è andata per conto suo e non potevo fare davvero nulla per evitare le barriere. Prima di questo episodio, la gara è stata impegnativa, ma sono stato tanto tempo in delle buone posizioni e andavo forte sul bagnato, poi però la pista si è asciugata e non avevo il ritmo per stare in top ten. Anche la Safety Car, onestamente, non ci ha aiutati: ero con le gomme medie per andare lungo, ma quando è uscita la vettura di sicurezza ero in mezzo ai piloti con le soft e non era possibile andare meglio di loro”.