F1 | Aston Martin, Alonso lotta e conquista l’ottava posizione

Gara complicata per Fernando Alonso: lo dimostrano i team radio carichi di frustrazione a cui non eravamo più abituati, dopo lo splendido inizio di stagione della Aston Martin. La scuderia di Lawrence Stroll ha purtroppo gettato all’aria quanto di buono fatto all’inizio di stagione con i pacchetti di aggiornamenti, decisamente poco azzeccati per la AMR23. Fernando recuperare ben quattro posizioni alla partenza, ma viene richiamato ai box troppo presto, per essere – come precisa l’asturiano in radio – “gettato in pasto ai leoni“. Alonso ce la mette tutta, lottando e scalciando contro le Alpine, ma è evidente come gli avversari siano ormai nettamente davanti, in classifica e in pista. Il campione del mondo conquista comunque l’ottava posizione, tutta da addebitare al suo temperamento e determinazione.

“Quella di oggi è stata una buona gara: dopo una grande partenza sono risalito fino alla sesta posizione e la vettura sembrava buona, nonostante ieri abbiamo perso qualcosa in qualifica. Siamo partiti con le soft, per cui ci siamo fermati un po’ prima dei nostri avversari e, una volta messe le hard, abbiamo faticato un po’ – ha ammesso Fernando – con il secondo set di dure, invece, eravamo abbastanza competitivi e siamo riusciti a lottare con le Alpine alla fine. Tutti stanno lavorando al massimo sia in pista che a Silverstone, continuiamo a spingere e a lavorare per il Qatar“.

Esito diverso, invece, per Lance Stroll: il canadese è costretto al ritiro dopo aver danneggiato il posteriore della vettura. Un peccato, visto lo sprint positivo alla partenza.

“La mia gara è terminata a causa di un danno all’ala posteriore. E’ deludente, perché ho fatto una buona partenza, recuperando cinque posizioni nel giro di partenza e sono convinto che avrei potuto conquistare dei punti. Capita, purtroppo. Investigheremo sull’accaduto e ci riproveremo in Qatar”.