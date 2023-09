F1 | Red Bull, Verstappen vince e conquista il mondiale costruttori

Max Verstappen torna nella sua posizione naturale, sul gradino più alto del podio. L’olandese, con questa vittoria, sembra chiudere i conti con i fantasmi di Singapore, regalando alla Red Bull la possibilità di festeggiare già in Giappone il sesto titolo costruttori, il secondo consecutivo. Una stagione praticamente perfetta, la sua – a parte quei sessantadue giri a Marina Bay – con sedici vittorie su diciassette conquistate, ben dieci consecutive per Verstappen. Dall’inizio della stagione si tessono le sue lodi e già in Qatar, durante la Sprint Race, Verstappen potrebbe festeggiare ancora, conquistando il terzo titolo mondiale.

“E’ stata dura all’inizio, mi sono dovuto difendere per restare davanti alle McLaren. Poi, però, ce l’ho fatta e mi sono potuto concentrare sul passo. La vettura era formidabile oggi, bellissima da guidare: sono riuscito a gestire al meglio le mie gomme, aumentando il vantaggio giro dopo giro. Durante la gara non ho avuto alcun problema, è stato un weekend incredibile. E’ una grande risposta dopo Singapore – ha detto Verstappen sulla sua gara – che weekend incredibile! Lo dobbiamo al team, ci sono davvero tante persone coinvolte in questo successo. Ci sono davvero poche persone qui in pista, ma ce ne sono tante altre che lavorano instancabilmente in fabbrica per far che si che tutto sia perfetto. Ciò che abbiamo dimostrato quest’anno è puro domino e possiamo esserne estremamente orgogliosi. E’ stato meraviglioso vedere tutto il team celebrare la vittoria sui megaschermi durante il giro di rientro. Ci godiamo tutto questo, ma non diamo mai nulla per scontato”.