F1 | Haas, quindicesima posizione per Kevin Magnussen

Quindicesima posizione per Kevin Magnussen nelle qualifiche di Suzuka. Il danese riesce a passare il taglio per il Q2, di fatto limitando i danni: il team di Gunther Steiner sembrava essere rassegnato all’esito di questo weekend già dalle prove libere. La pista giapponese è quanto di meno adatto al pacchetto della vettura americana e l’ingresso tra i primi quindici sembra essere una vittoria. La gara, però, potrebbe rivelarsi tutt’altro che facile: solo la strategia ed un colpo di fortuna potrebbero aiutare la Haas.

”Sono felice di essere riuscito a fare il massimo. Siamo quindicesimi, avrei voluto essere più veloce, ma sapevamo già che questa è la peggiore pista per noi, e la vettura è molto più forte in qualifica che in gara – ha ammesso Magnussen – partendo quindicesimi, quindi, sappiamo già come andrà domani. Ho fatto degli importanti miglioramenti sul mio stile di guida e sembra che riusciamo a sfruttarla meglio, almeno questo sforzo è stato ripagato”.

Qualifica non facile nemmeno per Nico Hulkenberg: il tedesco ci prova, ma è solo diciottesimo.

“È stato strano. Il primo giro è stato ovviamente cancellato a causa dei track limits. Il secondo tentativo sembrava molto buono nel primo settore, ma nel secondo ho cercato di recuperare qualche decimo e invece ho perso solo tempo. È una sensazione strana: non ho commesso errori e ho bisogno di rivedere tutto e capire perché non siamo riusciti a migliorarci. Il degrado è molto alto per tutti, e così per noi. Questa gara sarà una guerra, dovremo escogitare la miglior strategia per avere delle chance”.