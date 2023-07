Formula 1 | Gran Premio del Belgio, le strategie: due soste e partenza con soft la più indicata

Il Gran Premio del Belgio vedrà Charles Leclerc partire dalla pole position, nella pista, quella di Spa-Francorchamps che lo ha visto vincere per la prima volta in Formula 1 nel 2019. Al fianco del pilota della Ferrari ci sarà sì una Red Bull, ma quella di Perez. Seconda fila per Hamilton e Sainz, seguiti da Piastri e Verstappen. Il due volte campione del mondo aveva fatto piazza pulita in qualifica, ma è stato penalizzato per aver montato una nuova scatola del cambio al di là di quelle previste nel corso di una stagione senza incombere in sanzioni. La sensazione è che l’olandese non avrà alcuna difficoltà a recuperare le posizioni, l’unico ostacolo potrebbe essere la partenza.

Le previsioni indicano che non dovrebbe piovere, ma nella Ardenne il meteo è molto ballerino e può cambiare da un momento all’altro e inaspettatamente. Per quanto riguarda le strategie, Pirelli consiglia le due soste con partenza con soft e passaggio su medie, e poi in base al ritmo e al momento della gara, tornare o sull’una o sull’altra mescola per l’ultimo stint. Due soluzioni anche a una sosta: partenza con medie e passaggio su hard, oppure scattare dai blocchi sempre con la soft e andare sulle hard tra il giro 12 e il 18.