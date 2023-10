F1 | Alfa Romeo, Zhou fiducioso in vita di Losail

Guanyu Zhou esordirà a Losail questo fine settimana, non essendo presente in griglia nell’edizione 2021 del GP del Qatar, l’unica finora. Il pilota dell’Alfa Romeo Sauber è certo che la scuderia elvetica, anche grazie agli ultimi aggiornamenti alla C43, possa recitare un ruolo da protagonista nella serrata lotta per la zona punti, mancata però anche a Suzuka, nonostante qualche progresso in termini di velocità. Zhou, fresco di rinnovo per il 2024, confida molto nel lavoro svolto al simulatore.

“Abbiamo lavorato molto dopo il Giappone per analizzare i dati raccolti con il fine di massimizzare ulteriormente i nostri aggiornamenti – le parole di Zhou – A Suzuka abbiamo fatto una buona prestazione, con un altro passo avanti in termini di velocità, l’obiettivo è avvicinare ancora più la zona punti. Ho lavorato molto al simulatore per prepararmi al debutto a Losail, sono pronto a gettarmi nella mischia e a lottare duramente in pista per andare in zona punti. Con la Sprint Race abbiamo più opportunità, ma c’è anche meno margine di errore, quindi dobbiamo farci trovare pronti sin dal venerdì”.