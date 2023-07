F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou pronti a riprovarci nella Shootout

Valtteri Bottas termina la qualifica di Spa Francorchamps in quattordicesima posizione. Il finlandese è stato il primo del gruppo a tentare il giro con le gomme da asciutto, ma anche il primo a prendere bandiera a scacchi: questo lo ha irrimediabilmente lasciato al fondo della classifica, mentre tutti gli altri continuavano a migliorarsi. Un insegnamento che l’Alfa Romeo dovrà sfruttare per l’altra qualifica, la Shootout Qualifying.

“E’ stato davvero difficile: il tempo a disposizione in pista era limitato durate le libere, a causa delle forti piogge. Poi, durante le qualifiche, il grip sembrava cambiare ad ogni giro e in ogni settore, fondamentale era leggere le condizioni e scegliere le gomme giuste – ha spiegato Valtteri – siamo stati i primi a montare le slick alla fine del Q3, ma sfortunatamente il tempismo non ci ha aiutato: abbiamo tagliato il traguardo per primi, mentre la pista si asciugava, e tutti si sono migliorati. Ovviamente è deludente, ma abbiamo un buon ritmo, il che è positivo e incoraggiante per la Shooutout e la Sprint Race“.

Zhou Guanyu, invece, è solo diciassettesimo. Il cinese sembrava poter aver una chance, ma le condizioni variabili di pista non gli hanno consentito di passare il taglio per il Q2.

“E’ un peccato aver mancato la Q2, specialmente perché il mio giro stava andando bene: ero già mezzo secondo davanti durante il primo settore ed ero convinto che avremmo facilmente passato il taglio, ma non è andata così. Guardando al lato positivo, la vettura sembrava andar bene anche in condizioni variabili, queste buone sensazioni ci hanno permesso di lottare. Ovviamente, non è l’inizio del weekend che speravamo, abbiamo potuto girare molto poco nelle libere. Comunque, sono convinto che potrà andar meglio domani, anche se le condizioni dovessero restare le stesse, vedremo cosa accadrà”.