Formula 1 | Mercedes: la Sprint Race servirà per preparare al meglio la gara

Lewis Hamilton scatterà dalla terza posizione nel Gran Premio del Belgio di domani. Classificatosi al quarto posto nelle qualifiche di ieri, il sette volte campione del mondo inglese guadagnerà una casella grazie alla penalità inflitta a Verstappen, il quale ha superato il limite di scatole del cambio sostituibili nel corso di una stagione senza incorrere in sanzioni. La Mercedes si aspettava forse qualcosina in più, specialmente visto il distacco risicato del britannico da Leclerc e Perez, entrambi in prima fila. Non è andata benissimo invece a Russell, solo ottavo e con poco feeling in condizioni miste.

“I weekend con le Sprint Race sono sempre impegnativi – ha dichiarato Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. Quando non si riesce a lavorare nell’unica sessione di prove libere, allora le cose diventano ancora più difficili. Devi fare affidamento interamente sulle simulazioni fatte nel corso della settimana per impostare la macchina e bilanciarla. Le qualifiche sono state complicate e con condizioni molto variabili, e il giro molto lungo non rende la questione più facile, non essendoci tanti tentativi in ogni fase della sessione”.

“Lewis ha concluso vicinissimo a Leclerc e Perez, ma purtroppo gli è mancato un decimo, mentre George ha faticato un po’ col ritmo quando la pista si è asciugata. Analizzeremo i dati in vista delle qualifiche della Sprint sperando di trovare un po’ di velocità. Le garetta sarà una sorta di test per quella principale di domenica, ma non possiamo cambiare la macchina, quindi speriamo di avere il giusto bilanciamento”.