Formula 1 | Mercedes, Wolff: “Dobbiamo essere ottimisti per Silverstone”

Dopo il disastro di Zeltweg, la Mercedes si rimbocca le maniche per prepararsi al meglio al Gran Premio di Gran Bretagna di questo weekend. La squadra di Brackley, con la sede di fatto in fondo alla strada rispetto al circuito di Silverstone vuole ben figurare in casa, portando anche degli aggiornamenti importanti e che dovrebbero migliorare la W14 dopo un momento di stallo seguente alla buona prestazione di Barcellona e a quella comunque convincente di Montreal. In Austria forse è caduta qualche piccola certezza, ma è chiaro come di pista in pista le cose possano cambiare, sempre alle spalle della Red Bull, ovviamente, imprendibile finora.

“Siamo contenti di tornare subito a correre dopo un weekend nel quale le abbiamo prese – ha detto Toto Wolff, team principal della Mercedes. Siamo riusciti a fare qualche punto, ma non avevamo il ritmo per stare più in alto. Dietro la Red Bull la lotta è molto serrata e cambia a seconda del circuito e degli aggiornamenti. A Zeltweg eravamo nella parte sbagliata della classifica, ma abbiamo la possibilità di riprenderci immediatamente. La squadra ha lavorato sodo per analizzare le nostre prestazioni dell’ultimo fine settimana, ma adesso vogliamo riconquistare le posizioni che più ci competono, e con i prossimi aggiornamenti ed esperimenti in arrivo a Silverstone, abbiamo motivo di essere ottimisti, siamo concentrati sul nostro lavoro. Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno dei momenti clou della stagione: l’atmosfera a Silverstone è unica e il supporto dei tifosi è davvero incredibile. È anche la nostra gara di casa, con la pista proprio in fondo alla strada dagli stabilimenti di Brackley e Brixworth. È un tracciato veloce e speriamo di dare spettacolo”.