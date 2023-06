F1 | Alfa Romeo, Bottas: “Ci saranno delle opportunità per noi durante il weekend”

Quattordicesima posizione per Valtteri Bottas nelle qualifiche di Spielberg. Il pilota finlandese sembrava aver posto fine alla sua qualifica già all’inizio del Q1, quando finisce in un testa coda a seguito di un contatto ravvicinato con una Red Bull. Il pilota dell’Alfa Romeo riesce comunque a proseguire la sua sessione, portando la sua vettura fino al Q2. Nella giostra di cancellazioni a causa dei track limits, il finlandese riesce ad assicurarsi solo la quattordicesima posizione.

“Ovviamente, il nostro obiettivo era più alto del Q2, ma restiamo positivi, ci è mancato davvero poco. Tutto sommato è stata una normale qualifica, anche se c’è stato quel testacoda all’inizio del Q1: ero troppo vicino ad una Red Bull che non mi ha visto, e ho perso il posteriore. E’ stata una noia, ma per fortuna sono riuscito a ripartire e completare la sessione. Ci manca ancora un po’ di performance sul giro secco, ed è su questo che lavoreremo stanotte. Sabato è un nuovo giorno, così come domenica: ci saranno delle opportunità per noi. Il nostro obiettivo, che sempre, è la una punti, continuiamo a lavorare per questo”.

Resta invece in Q1 Zhou Guanyu, diciassettesimo. Il cinese spreca una opportunità, facendo raffreddare le sue gomme prima del suo tentativo finale. Zhou resta quindi in penultima fila per la gara di domenica.

“Credo che la performance di oggi non rispecchi le nostre reali performance: continuo a pensare che avessimo un passo migliore. Verso la fine del Q1 mi sono ritrovato al fondo del gruppo e sono rimasto fermo per oltre 10 secondi, perdendo poi un sacco nel primo settore perché le gomme erano fredde. Sono riuscito a recuperare un po’ nel terzo settore, ma alla fine non sono riuscito a fare la differenza. In ogni caso, credo che avessimo del potenziale, non posso dire di essere completamente soddisfatto della sessione. Ora ci concentriamo su domani, specialmente sulla Shootout, speriamo di lottare per i punti. Siamo riusciti a trovare un buon bilanciamento sulla vettura, sembrava a posto. Credo, ancora, che abbiamo il potenziale per avanzare domani, così com in gara: sono fiducioso, possiamo raggiungere la zona punti”.