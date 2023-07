F1 | Alfa Romeo, Bottas a caccia di punti in Ungheria

Dopo il decimo posto del Canada, per Valtteri Bottas sono arrivati due magri piazzamenti fuori la zona punti. L’Alfa Romeo Sauber non sta mantenendo le aspettative di inizio anno e sta scivolando sempre più giù in classifica, sorpassata in performance da scuderie come la Williams che nel 2022 era abbondantemente dietro.

Ecco perché l’appuntamento del GP di Ungheria è fondamentale per la scuderia elvetica, che spera di poter estrarre tutto il potenziale dalla propria monoposto, con gli sviluppi introdotti a Silverstone che sembrano funzionare. Bottas, dal canto suo, non vede l’ora di correre quello che storicamente per i finlandesi è un mezzo GP di casa, e non nasconde l’obiettivo di tornare in zona punti.

“La pausa di una settimana è stata utile per fare il punto della situazione e lavorare in factory, ci siamo concentrati nel preparare le due gare prima della pausa estiva – le parole di Bottas -. Personalmente ho lavorato al simulatore, per trovare quel pizzico di prestazione in più che ci è mancato. Gli aggiornamenti portati a Silverstone hanno funzionato, abbiamo fatto un passo avanti in termini di ritmo e in fabbrica abbiamo lavorato sodo per massimizzare il nostro potenziale dal GP di Ungheria. L’Hungaroring è un circuito vecchio stampo che mi piace molto, e per un finlandese è quasi un GP di casa. Il nostro compito è chiaro: tornare brillanti e fare punti in classifica”.

