F1 | Che disastro! Richard Hope distrugge la prima creazione di Adrian Newey [VIDEO]

Il Goodwood Festival of Speed è un evento imperdibile per gli appassionati del Motorsport. Ogni anno partecipano tanti campioni al volante di auto storiche. Sebastian Vettel ad esempio si è esibito con la McLaren guidata da Ayrton Senna nel 1993. Tra le protagoniste anche la Leyton House del 1990 (con la quale gareggiò anche Ivan Capelli, ndr), il primo progetto di Adrian Newey, che purtroppo però non ha regalato spettacolo a causa di un errore commesso dal pilota Richard Hope, il quale non ha valutato bene il punto di frenata ed è andato ad impattare contro le barriere. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota ma la Leyton House ha riportato diversi danni alla parte posteriore e non ha più preso il via alla competizione.

Si estás teniendo un mal día recuerda que alguien chocó un Leyton House-Judd CG901 en el festival de la velocidad en Goodwood. 🫣 pic.twitter.com/eHohqpMK1i — WK Media (@wk_media) July 16, 2023