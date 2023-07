Formula 1 | Albon frena sugli obiettivi della Williams in vista dell’Ungheria

Formula 1 Williams GP Ungheria – Dopo lo splendido piazzamento in zona punti ottenuto a Silverstone, Alexander Albon ha voluto frenare gli entusiasmi in vista del prossimo Gran Premio d’Ungheria, 12° prova del mondiale 2023 di Formula 1, precisando come le caratteristiche della pista potrebbero non favorire l’ottimizzazione del potenziale della FW45. Per quanto riguarda Logan Sargeant, invece, la speranza è quella di confermare i buoni riscontri ottenuti nel back-to-back che si è corso in Austria e Gran Bretagna.

“L’Ungheria è un circuito fantastico dove tutti noi piloti adoriamo correre perché ha un gran ritmo e non lascia un attimo di respiro”, ha affermato il thailandese. “Siamo reduci da tre gare molto positive, ma credo che questa settimana dovremo abbassare un po’ le aspettative. Non è una pista adatta a noi. Tuttavia, vedremo come si comporteranno gli aggiornamenti su una pista ad alto carico, caratteristica che non serviva nei tre appuntamenti precedenti”.

Poche parole, ma concise, invece per il portacolori statunitense della squadra: “Non vedo l’ora di scendere in pista a Budapest. “Sono anche curioso di mettermi alla prova nel nuovo format di Qualifiche con le mescole obbligatorie per ogni sessione. Sarà interessante capire come ci adatteremo a questa modifica”.