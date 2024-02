Formula 1 | Williams, accesa per la prima volta la FW46 [VIDEO]

Formula 1 Williams FW46 – Archiviata la presentazione della livrea andata in scena lo scorso…. febbraio, Williams ha pubblicato il fire-up della nuova FW46, vettura con cui Alexander Albon e Logan Sargeant affronteranno il prossimo mondiale 2024 di Formula 1.

La scuderia inglese, ultimato l’assemblato della nuova monoposto, ha concluso positivamente la prima accensione della vettura, terminando di fatto la prima fase dei lavori in fabbrica. Una notizia importante che permetterà alla compagine inglese non solo di effettuare una sessione di shakedown in Bahrain, prevista proprio in questi giorni, ma anche di volare in medio-oriente per i test pre-season (21-23 febbraio) con il morale più “leggero”.

Williams FW46, la nuova livrea

In attesa di scoprire il vero layout della FW46, la squadra inglese ha presentato la livrea che utilizzerà a partire dai test pre-season in Bahrain previsti per il 21, 22 e 23 febbraio. Il concept, rispetto a quello dello scorso anno, è rimasto praticamente invariato, a parte la tonalità del blu, leggermente più scura se confrontato rispetto a quello abituale. Non mancano delle parti in carbonio – divise dal blu da due strisce di colore rosso e bianco – e tanti sponsor, nuovi e vecchi, a conferma della buona strada intrapresa dalla compagine inglese. Tra questi Puma, Komatsu – ben presente nella zona delle pance – Stephens, My Protein, Gulf, Pure Stream e Duracell Appuntamento a fine febbraio per i primi chilometri in pista della nuova vettura.

The first heartbeats of the FW46 💙 pic.twitter.com/eS3Ws3IuXM — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 9, 2024